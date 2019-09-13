Баодин, Китай, 13 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Китайская компания Great Wall запустила продажи полностью электрического пикапа Wingle 7EV. Об этом сообщается на портале «Новые автомобили».

Njcar.ru Электрический пикап Wingle 7EV

Пикап оснащён объемным рельефным бампером и решёткой радиатора в хромированной окантовке. Это придало автомобилю особую выразительность. Кроме того, авто имеет оригинальные передние фары и задние фонари. Дневные ходовые огни созданы на LED-матрицах.

В качестве агрегата у новинки электромотор мощностью 204 л. с. Он обеспечивает запас хода на полностью заряженном аккумуляторе в 300 км.

Напомним, нынешние модификации Wingle 7 имеют 143-сильный дизельный движок рабочим объёмом 2 л и 170-сильный бензиновый мотор объёмом 2 л. Эти агрегаты работают с 6-скоростной механической коробкой передач. Привод у моделей 4×4.

Читайте также: Компания Great Wall открыла свой пятый завод