Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Китай (включая Тайвань), а также ряд других азиатских стран, наряду со странами Европы, вошел в перечень 53 государств, граждане которых с 1 октября 2019 года смогут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по электронной визе.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский турист в Петербурге

Список государств, граждане которых получили такое право, утвержден распоряжением правительства РФ и опубликован на его официальном сайте. Ранее указ о введении режима электронной визы в Петербурге и Ленобласти подписал президент России Владимир Путин по предложению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Перечень для Петербурга и Ленобласти идентичен аналогичному списку для въезда по электронной визе в Калининградскую область. Такая виза выдается на срок до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более восьми суток. Для получателей электронная виза бесплатна.

Как отмечают в российском правительстве, введение упрощенного визового порядка для въезда иностранных туристов в петербургский регион «будет способствовать увеличению числа зарубежных туристов, повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Северной столицы рассчитывают, что общее количество российских и иностранных туристов в Петербурге с 8,2 млн в 2018 году в ближайшие пять лет возрастет до 12 млн в год.

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Список государств, граждане которых смогут оформить электронную визу

1. Австрия

2. Андорра

3. Бахрейн

4. Бельгия

5. Болгария

6. Ватикан

7. Венгрия

8. Германия

9. Греция

10. Дания

11. Индия

12. Индонезия

13. Иран

14. Ирландия

15. Исландия

16. Испания

17. Италия

18. Катар

19. Кипр

20. Китай (включая Тайвань)

21. Корейская Народно-Демократическая Республика

22. Кувейт

23. Латвия

24. Литва

25. Лихтенштейн

26. Люксембург

27. Малайзия

28. Мальта

29. Мексика

30. Монако

31. Нидерланды

32. Норвегия

33. Оман

34. Польша

35. Португалия

36. Румыния

37. Сан-Марино

38. Саудовская Аравия

39. Северная Македония

40. Сербия

41. Сингапур

42. Словакия

43. Словения

44. Турция

45. Филиппины

46. Финляндия

47. Франция

48. Хорватия

49. Чехия

50. Швейцария

51. Швеция

52. Эстония

53. Япония