Волгоград, 13 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели в Волгограде рабочую встречу. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 13 сентября.

Пресс-служба правительства Волгоградской области Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Встреча состоялась утром в пятницу. В ходе разговора состоялось обсуждение вопросов реализации программ обеспечения комплексной безопасности жителей на территории Волгоградской области.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 13 сентября 2019 гола проведёт в городе-герое выездное совещание, в котором примут участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, руководители всех субъектов ЮФО. Тема совещания — ЧС природного и техногенного характера.