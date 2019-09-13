Нью-Дели, 13 сентября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. 12 сентября во время своего выступления в индийском штате Джаркханд премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что за первые сто дней работы правительство во главе с правящей партией «Бхаратия Джаната Парти» уже посадило множество коррупционеров и намерено бороться с коррупцией и дальше. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Премьер-министр Индии заявил, что многие люди, уличённые в коррупции, «уже доставлены в те места, где им надлежит быть», имея в виду тюрьму. Нарендра Моди отметил, что в стране ещё, к сожалению, работают чиновники, которые считают, что «им закон не писан», но и они готовятся предстать перед судом.

Нарендра Моди также заверил участников встречи в том, что правительство продолжит бороться с коррупцией, искоренять терроризм и заботиться об индийцах-мусульманах.