Москва, 13 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Несмотря на корректную экономическую политику, проводимую правительством, темпы экономического роста в России крайне скромны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Управление экономикой или управление государством в чём-то простая вещь. Это как автомобилем. Есть две педали: газ и тормоз. Нужна и та, и другая. Педаль газа — экономика, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие элементы управления любой сложной системы. Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат», — заявил Чубайс. По его мнению, в настоящее время в России проводится лучшая за 28 лет бюджетная политика и кредитно-финансовая политика.

«Фантастические параметры, начиная от долга к ВВП и заканчивая уровнем инфляции. В наше время о таком мечтать даже нельзя было. Результат? 1,1−1,2% роста. Называя вещи своими именами, роста нет. Нажимая обе педали, не поедем. Не поедем. Именно в этом и есть моя точка зрения, главный приоритет», — подчеркнул он.