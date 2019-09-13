Село Орджоникидзевское, Хакасия, 13 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Хакасии жители села Орджоникидзевское уже четыре года борются с местной властью за разрешение установить часовню в память о героях Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сельчане намерены сделать всё за свой счёт, однако чиновники разрешения не дают, передаёт «Республиканская телевизионная сеть».

Сельчанин Игорь Казаченко решил установить часовню восемь лет назад. Из села Орджоникидзевское на фронт ушли порядка 500 человек, из них четверо стали Героями Советского Союза.

«На берегу есть искусственное озеро, там раньше был районный клуб. И один из фронтовиков мне рассказывал, что отсюда уходили на фронт. Было бы хорошо, чтобы здесь стояло что-то памятное», — цитирует Казаченко РТС.

Часовня, которую спроектировал сам сельчанин, уже готова. Деньги на неё Казаченко с супругой откладывали несколько лет из пенсии. Идею в жизнь воплотили волонтёры.

Сельчанин рассказывает, что ему порекомендовали получить разрешение на отведение земли под памятник у замминистра обороны. Также отправляли в республиканскую епархию и другие инстанции.

«Почему чиновники не поддержали инициативу и не помогли сельчанам, выяснить так и не удалось», — подчеркнул хакасский телеканал, добавив, что место под установку памятного объекта власти определили около магазина. Между тем автор часовни Игорь Казаченко настаивает, что установить её нужно именно на месте бывшего клуба. Его поддержали местные депутаты, однако власти не приняли в расчёт их решение. Пока часовня остаётся в разобранном виде.

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