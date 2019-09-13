Ярославль, 13 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о своем возможном выдвижении в Госдуму России от Ярославской области. Ранее о такой возможности сообщили СМИ, а действующий депутат Анатолий Грешневиков предложил Канделаки научиться доить коров и купить сапоги. Телеведущая ответила ему в своем канале одного из мессенджеров в таком же ироничном ключе:

Сапоги Тины Канделаки

«По поводу моего избрания в Госдуму в 2021 году. Воспринимайте это как манифест. Почему от Ярославской области? Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области. На что я готова пойти ради возможности нажимать на кнопки при голосовании? Готова отказаться от карьеры медиаменеджера и от собственного косметического бизнеса, в который я вкладываю столько сил. Есть ли у меня все качества, необходимые для этой работы? Конечно, да. И даже больше. Мой предшественник, депутат Анатолий Грешневиков, сказал, что для этой работы мне нужно купить резиновые сапоги. Они есть у меня. Им больше 10 лет, и они куплены на честно заработанные деньги. Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке!» — написала Тина Канделаки.

Выборы в Госдуму состоятся в 2021 году.