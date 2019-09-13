Анкара, 13 сентября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции, проведенной по окончании переговоров со своим македонским коллегой Николой Димитровым, заявил, что ЕС выполнит свои обязательства перед Турцией, вытекающие из заключённого между сторонами соглашения о беженцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хайко Маас отметил, что рост числа беженцев, достигающих Европы, вызывает определённое беспокойство.

Министр подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу он указал, что ЕС исполнит свои обязательства перед Турцией в вопросе беженцев. Он обратил внимание на то, что Турция, в свою очередь, начала отходить от выполнения собственных обязательств по соглашению. По его словам, переговоры с турецким коллегой оказались конструктивными, стороны пришли к соглашению о пошаговой нормализации ситуации, сложившейся вокруг миграции.