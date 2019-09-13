Тегеран, 13 сентября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «врагом дипломатии» и ярым сторонником войны и единоличного подхода к решению международных проблем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам чиновника, именно дестабилизирующая и интервенционистская политика Болтона привела его к отставке. «Увольнением Болтона общество показало, что ненавидит войну и выступает за дипломатию», — отметил Маххмкд Ваези. Он также подчеркнул, что в связи с уходом Болтона мировые рынки нефти начали стабилизироваться.

Раннее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона «из-за разногласий».