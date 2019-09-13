Тегеран, 13 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств по СВПД находится под контролем МАГАТЭ, и он обратим. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По словам политика, Иран будет рад вернуться к полному выполнению своих обязательств по «ядерной сделке» в случае соблюдения соглашения со стороны Евросоюза. «Очень важно, чтобы ЕС, особенно Франция, сыграли решающую роль в спасении СВПД», — отметил иранский лидер.

Хасан Рухани отметил, что агентство вносит неоценимый вклад в разрешении конфликта вокруг СВПД, и любые шаги Ирана всегда находились под его контролем.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.