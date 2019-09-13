Москва, 13 сентября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин фактически выдал первый критерий отбора своего преемника на посту главы государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Путина о руководителе государства.

Kremlin.ru Владимир Путин во время крещенских купаний

«Исходя из его слов, кандидат должен быть проверен в реальной ситуации на верность принципам, устойчивость к стрессу и жесткость по отношению к подчиненным вне зависимости от личных отношений.

Если сравнивать тех, кто на поверхности, то к этому стандарту из гражданских подходят губернаторы-силовики, а из правительства, помимо Дмитрия Медведева, Александр Козак», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что жителями России не может управлять слабый человек, слюнтяй.

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