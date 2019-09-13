Кабул, 13 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. 12 сентября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории столицы страны города Кабул произошел теракт, в результате которого погибло по меньшей мере четыре бойца Специальных сил Афганистана, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, вблизи от базы Специальных сил Афганистана на юге Кабула.

Ранее ряд источников сообщил о столкновениях между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи от места совершения теракта, однако официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан опровергли эту информацию.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что за организацией теракта на юге Кабула стоят боевики этой группировки.