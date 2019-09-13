Кызыл, 13 сентября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Выборы депутатов регионального парламента в Туве признаны состоявшимися и действительными. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, 13 сентября избирком утвердил протокол о результатах выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Всего в Верховный хурал третьего созыва избраны 32 депутата — 16 по партийным спискам и 16 по одномандатным округам.

Во всех одномандатных округах победу одержали представители «Единой России». По единому округу партия власти набрала 80,13% голосов, что позволило ей получить 14 мандатов. Ещё два мандата получили представители ЛДПР.

Таким образом, новый состав парламента будет состоять из тридцати единороссов и двух либерал-демократов. Напомним, в прошлом созыве у ЕР также было 30 мандатов, ещё два — у «Справедливой России», которая в этом году не смогла преодолеть избирательный барьер.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах приняли участие 141 005 избирателей, что составляет около 75% от всех жителей республики, имеющих право голоса.

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