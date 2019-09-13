Палм-Бич, США, 13 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Благодаря сервису Google Earth в США были найдены останки человека, пропавшего без вести 22 года назад, пишет газета Berliner Morgenpost.

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Эксперт по недвижимости рассматривал спутниковые фотографии объектов, расположенных в Палм-Бич (штат Флорида). В искусственном водоеме возле ряда домов он разглядел старый автомобиль и обратился в полицию.

В поднятом на поверхность автомобиле обнаружили человеческие останки. Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат Уильяму Эрлу Молдту, который не вернулся домой из ночного клуба 7 ноября 1997 года.

Эта фотография была доступна с 2007 года, но до сих пор никто не обращал внимания на утонувшую машину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде недавно произошел похожий случай. 13-летний мальчик испытывал свою подводную камеру в озере и обнаружил на снимках автомобиль. Внутри оказалось тело пропавшей в 1992 году пожилой женщины.