Сеул, 13 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В интернете появились снимки кроссовера Genesis GV70. Изображения размещены на сайте Motor.ru.

Motor Genesis GV70

Сообщается, что новое авто станет вторым после GV80 кроссовером марки и составит конкуренцию BMW X3.

Новинка построена на платформе седана G70. У GV70 не будет заднеприводных версий и модификаций с механической трансмиссией.

На фото можно увидеть, что авто оснащено передними креслами с боковой поддержкой, а для задних пассажиров предусмотрен собственный блок управления климат-контролем.

Вероятно, что под капотом автопроизводители установили турбированную «четверку» Theta II 2.0 T-GDI в разных степенях форсировки, а также мотор 3.3 V6 Twin-Turbo GDI мощностью 370 «лошадей». Он будет сочетаться с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Предполагается, что премьера Genesis GV70 пройдёт в 2021 году.

Напомним, в европейском дизайн-центре Genesis Advanced Design Studio сменился главный дизайнер. На этот пост был назначен Филиппо Перини, который ранее работал в Lamborghini, где отвечал за дизайн моделей.

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