Чернигов, Украина, 13 сентября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Черниговской области Украины на территории полигона военной части А-0665 произошёл пожар, сообщили 12 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

skeeze Лесные пожары

Загорелся лес. Площадь пожара составила около 10 гектаров. Его тушили 88 человек, а также пожарный самолёт Ан-32П и вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области произошёл пожар в районе артиллерийского склада. Произошло несколько взрывов, что вызвало панику у местного населения, которое помнит о пожаре на данном складе в 2017 году.

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