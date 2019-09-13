Москва, 13 сентября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. На Коммунарской линии метро в Москве построят 16 станций. Длина новой линии метро превысит 30 км., сообщается на сайте Стройкомплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

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Коммунарскую линию свяжут пересадками с тремя линиями Московского метрополитена и с Московским центральным кольцом (МЦК).

Она станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской веток московской подземки.

Завершить строительство Коммунарской ветки от станции «Севастопольский проспект» до «Троицка» планируется до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 по 2021 год в Москве планируется построить 137 км линий метро, а также ввести 60 новых станций.

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