Программа по строительству храмов в Москве выполнена на 50%
Москва, 13 сентября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Москве «Программа-200» по строительству православных храмов выполнена практически на 50%, сообщается на сайте Стройкомплекса.
Василий Поленов Московский дворик. 1878
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В 2019 году из 200 запланированных по программе строительства православных церквей в столице возведут сотый по счёту храм.
Отмечается, что программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется полностью на пожертвования.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реализуется «Программа-200». В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых храмов на территории всех округов города.
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