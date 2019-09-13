Москва, 13 сентября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Москве «Программа-200» по строительству православных храмов выполнена практически на 50%, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Василий Поленов Московский дворик. 1878

Читайте также: В Зеленограде построят храм площадью 3,3 тыс. кв. метров

В 2019 году из 200 запланированных по программе строительства православных церквей в столице возведут сотый по счёту храм.

Отмечается, что программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется полностью на пожертвования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реализуется «Программа-200». В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых храмов на территории всех округов города.

Ранее на эту тему: В Москве возведено 85 православных храмов