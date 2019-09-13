Иркутск, 13 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области объявило о намерении провести сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление лиц, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Как сказано в официальном сообщении ведомства, акция будет проходить с 13 по 15 августа.

Avtogide.ru За рулем

Актуальность такой меры связана с тем, что с начала 2019 года в Приангарье выявлено свыше 12 тысяч нетрезвых водителей (включая тех, кто отказался от медицинского освидетельствования). Также известно, что пьяные водители стали участниками 325 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 69 человек погибли и ещё 468 были травмированы. Причём многих любителей выпить за рулём не останавливает полученное наказание.

«Повторно в состоянии алкогольного опьянения выявлено более полутора тысяч водителей», — отмечают правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года иркутские полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя-лихача. После того как автомобиль был блокирован на дороге, выяснилось, что иномаркой управлял 37-летний житель Иркутска, который никогда не имел прав на управление транспортом. Как показало проведенное медицинское освидетельствование, мужчина был пьян.