Москва, 13 сентября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

В текущем году специалисты Росстандарта провели проверки более 200 АЗС, как принадлежащих к крупным сетям, так и независимые. В результаты было зафиксировано 39 нарушений.

Так, каждая пятая автозаправочная станция недоливает топливо, при этом на 9% АЗС были обнаружены некачественный бензин и дизель.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость литра бензина в России за неделю со 2 по 8 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля.

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