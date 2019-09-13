Ереван, 13 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Пожары на пастбищах в Армении не утихают, 13 сентября сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным происшествиям республики.

stevepb Огонь

За прошедшие сутки общая площадь пожаров в стране, на которые были брошены силы МЧС, удвоилась и составила 15 200 квадратных метров. В тушении огня участвовало 13 пожарных расчетов.

За 12 сентября в пожарные службы страны поступило 8 сигналов о возгораниях.

По информации ведомства, огонь на территории пастбищ страны вспыхнул в административном районе Кентрон Еревана, где пожарным удалось потушить возгорание на 300 квадратных метров. В административном районе Эребуни площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров. В городе Аштарак — 4000 квадратных метров, в деревне Норамарг огонь охватил территорию в 5000 квадратных метров.