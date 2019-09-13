Ярославль, 13 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» проиграл ярославской команде «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» атакует ворота «Динамо»

Игра состоялась на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились защитник Даниил Мисюль (16-я минута), нападающий Денис Алексеев (29-я), шведский форвард команды Антон Ландер (29-я), защитник Рушан Рафиков (43-я) и форвард Павел Кудрявцев (55-я).

У их оппонентов голы на счету нападающих Вадима Шипачева (19-я) и Игоря Полыгалова (58-я).

Отметим, это вторая победа ярославской команды после двух поражений в начале сезона, клуб с 4 очками занимает восьмую строчку западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» имеет в активе 6 очков и располагается там же на пятом месте.