Чита, 13 сентября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Многие жители Забайкальского края уже стали счастливыми обладателями бесплатной земли в своём регионе. Сотрудники Агентства по развитию человеческого капитала рассказали о том, как программа «Дальневосточный гектар» помогла воплотить в жизнь мечту молодой семьи Владимира и Елизаветы Мариняк из Читы.

Агентство по развитию человеческого капитала ~

Несколько лет назад Владимир взял квартиру в ипотеку, но поиски участка под строительство своего дома не приносили успеха — стоимость земли была неподъёмно высокой. С введением в действие программы «Дальневосточный гектар» проблема решилась. Уже в следующем году семья начнёт стройку. Участок Владимира и Елизаветы расположен в 20 километрах от Читы, рядом с ним имеется коммунальная инфраструктура.

«Участок мы присматривали заранее, еще до старта программы. Выезжали на место, знакомились с особенностями участка. Предварительно на карте в системе «НаДальнийВосток.РФ» обозначили его границы и ждали 1 августа. Ровно в ноль часов ноль минут я нажал на кнопку и отправил электронное заявление», — рассказывает Владимир. По его словам, утром того же дня в числе первой группы получателей «дальневосточных гектаров» он принял документы на землю в присутствии премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Каким будет дом, семья уже решила — классическим одноэтажным, и не более 100 квадратных метров, чтобы не так много средств уходило на отопление в холодные забайкальские зимы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, состоявшегося осенью 2018 года, на эти территории стали распространять все льготы и преференции, предусмотренные для дальневосточников. Программа «Дальневосточный гектар» в Забайкалье стартовала 1 августа 2019 года. С этого времени от забайкальцев поступило уже порядка четырех тысяч заявлений на оформление земельных участков, тогда как в других регионах Дальневосточного федерального округа, где гектары раздают с 2016 года, зарегистрировано около двух тысяч заявлений.

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