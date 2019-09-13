Москва, 13 сентября, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 12 сентября открылись снижением по доллару и евро. Несмотря на слабость нефтяного рынка, укреплению рубля способствовало снижение напряжённости между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,22%, до 64,70 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 71,59 руб., фунт/рубль — на 1,14%, до 79,88 руб.

Власти Китая исключили некоторые американские товары из списка, по которым ранее были повышены пошлины. Штаты в свою очередь отложили повышение пошлин на китайские товары на две недели. Сближение сторон дало результат.

Китай 12 сентября закупил соевые бобы в США впервые с июня. Советники Трампа начали изучать возможность заключения временной сделки с Китаем для отсрочки по тарифам. Склонность к рисковым активам выросла, рубль заметно укрепился по всему рынку.

Потом рубль получил поддержку от обвала единой валюты. Европейский центральный банк на вчерашнем заседании снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня — 0,5% с — 0,4% и заявил, что с ноября возобновит покупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для поддержки экономики еврозоны.

На падение нефти уже никто не обращал внимания. Пара доллар/рубль снизилась до 64,65 руб., евро/рубль — до 70,97 руб. Евро после падения отскочил на общем фоне роста других валют, поэтому к концу дня рубль растерял часть прибыли против единой валюты.

Сегодня, 13 сентября, нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе. Цена оказалась под давлением из-за того, что на встрече ОПЕК+ не было принято решение о более значительном сокращении поставок.

Пара доллар/рубль достигла ключевой поддержки. Цена способна опуститься до уровня 64,50, но ниже его падение доллара не стоит рассматривать Пара доллар/рубль сохранит боковой тренд перед выходными на фоне снижения цен на нефть.

Читайте также: Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа