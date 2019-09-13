Ереван, 13 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Решение по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна будет вынесено 17 сентября в 12:00 (мск). Об этом 12 сентября заявила судья Анна Данибекян на заседании суда общей юрисдикции в Ереване.

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Суд под председательством Анны Данибекян решил удалиться в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству защиты Кочаряна, которая требует пересмотра уголовного дела и освобождении экс-президента. Судебный акт по ходатайству будет обнародован через 5 дней.

Напомним, 12 сентября в Ереване прошло очередное заседание суда, на котором защита Роберта Кочаряна требовала немедленно освободить их подзащитного и прекратить уголовное преследование. Свое требование адвокаты экс-президента основывают на решении Конституционного суда (КС) Армении от 4 сентября.

Отметим, 4 сентября КС признал противоречащим в основном законе положение согласно которому в числе обстоятельств, которые исключают уголовное преследование, отсутствует наличие у обвиняемого статуса президента.