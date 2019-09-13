Оренбург, 13 сентября, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Оренбургскую область в рамках военных учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября может посетить президент РФ Владимир Путин, сообщают СМИ.

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

По данным информресурсов, уже построена смотровая площадка возле села Дедуровка, еще одну площадку готовят возле Донгуза.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» примут участие 128 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия развернутся с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

На Донгузском полигоне в Оренбуржье развернуты полевые лагеря для размещения иностранных участников. Уже прибыли военнослужащие Узбекистана и Китая.

Стоит отметить, Владимир Путин в сентябре 2015 года лично наблюдал за завершающим этапом учений «Центр-2015» на оренбургском полигоне. Военные отрабатывали задачу по уничтожению условных террористов с применением самолетов, десанта, ракетных войск и артиллерии, инженерных войск и робототехники. Президент интересовался мнением военнослужащих по поводу новой военной техники. Позже Путин провел заседание военной промышленной комиссии.