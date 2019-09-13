Москва, 13 сентября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Фотовыставка «Омская область — настоящее Сибири» открылась 12 сентября в Москве в парке «Красная Пресня». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Фотовыставка в Москве, посвящённая Омской области

Выставка работает в рамках Дней Омской области в Москве. В парке разместили 30 стендов с фотополотнами, на которых изображены самые узнаваемые места и уникальные природные объекты региона. Это музей им. М. А. Врубеля, Любинский проспект, парк «Птичья гавань» и так далее.

Омский губернатор Александр Бурков рассчитывает, что Дни региона в Москве «дадут дополнительный приток туристов».

В правительстве Омской области также подчеркнули, что эта фотовыставка дала старт федеральному проекту Минкультуры РФ. Теперь в парке «Красная Пресня» будут каждый месяц демонстрироваться красоты российских регионов. Омская выставка будет работать четыре недели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве 12−13 сентября проходят Дни Омской области. А в 2016 году в Омской области прошли Дни Москвы.