Пекин, 13 сентября, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант компания Huawei стала спонсором предстоящего ежегодного Саммита информационных технологий связи в Намибии, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Компания вложила 110 тыс. намибийских долларов ($7500), сообщил министр технологий и связи Намибии Стенли Симатаа. По его словам, форум призван придать импульс развитию экономики четвертого технологического уклада в стране.

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