Пекин, 13 сентября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Eastern Airlines открыла полётную библиотеку на шести международных маршрутах, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании China Eastern Airlines

В общей сложности 300 книг доступны для чтения пассажирам авиакомпании, летящих из столицы провинции Цзянсу города Нанкина в Сидней, Ванкувер и Лос-Анджелес. Позднее планируется сделать библиотеку доступной для всех международных направлений авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания China Southern Airlines увеличила свои обороты на 7,97% за первую половину 2019 года.