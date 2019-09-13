Цель ФРГ — возможности России, цель ДНР – войти в её состав: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Шрёдер призвал дать России статус ассоциированного члена ЕС;
- Дефицит еды и лекарств ждёт Гибралтар в случае «жесткого Брексита»;
- Цель ДНР — войти в состав России;
- Путин: в РФ слюнтяй не может управлять государством;
- В России усомнились в возможности реализации нацпроектов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1678.