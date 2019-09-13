Москва, 13 сентября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Необычный иск поступил в московский арбитраж. Москвич Евгений Юмашев требует признать несостоятельным Министерство культуры РФ. Исковое пока не принято к производству и подробности претензий неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве Минкультуры РФ

Заявление появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы 11 сентября 2019 года без указания суммы претензий. Между тем на сайте министерства в документах за 2006 год встречается полный тёзка истца, указанный как начальник юридического отдела административно-правового департамента Минкультуры РФ. Один и тот же ли это человек, неизвестно.

Напомним, ранее в Татарии кредиторы пытались обанкротить федеральное юрлицо в статусе казённого учреждения. Суд в 2018 и 2019 году отказался принимать иски о банкротстве ФКУ «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ», указав на то, что законом не предусмотрено возможности банкротства подобного госучреждения.

Вероятнее всего, иск к Минкультуры РФ ждёт такая же судьба.

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