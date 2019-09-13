Токио, 13 сентября, 2019, 04:18 — ИА Регнум. О готовящемся визите в Японию секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева сообщает 13 сентября NHK.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Уточняется, что в Японии российский представитель встретится с Сигэру Китамурой, главой национальной безопасности Японии. Визит запланирован на 17 сентября.

В ходе переговоров Патрушев и Китамура будут говорить о вопросах безопасности, в том числе и о размещении на японской территории Aegis Ashore — систем противоракетной обороны Соединённых Штатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Aegis Ashore американцы намерены разместить в Японии в течение ближайших трёх лет.