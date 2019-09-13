Вашингтон, 13 сентября, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Два новых вида электрических угрей были обнаружены в Южной Америке. Один обнаруженный вид способен создавать самый сильный электрический заряд, нежели другие известные животные, сообщает агентство Associated Press.

KoS Электрический угорь

Сообщается, что ученые собрали 107 угрей в четырех странах и обнаружили различия в их ДНК, а также во внешнем виде. Один из обнаруженных видов способен создавать электрический разряд в 860 вольт, что на 650 вольт больше, чем у других угрей. Ученые подчеркнули, что обнаружение новых видов угрей свидетельствует о важности защиты экосистемы Амазонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа международная исследовательская группа открыла четыре вида и четыре подвида моллюсков, ранее неизвестных науке. Моллюски были обнаружены в Мьянме в бассейнах рек Иравади, Ситаун, Хаунгдарау и Давей.