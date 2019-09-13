Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 у вулкана Дзензур на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Решение о возбуждении дела было принято после доследственной проверки по факту жесткой посадки вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе вулкана Дзензур. В результате произошедшего пострадали три человека. У двоих пострадавших предварительный диагноз — перелом ног, у третьего — травма шеи.