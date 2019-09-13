Вашингтон, 13 сентября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Иран хочет провести переговоры с Соединенными Штатами, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Иран хочет встретиться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появилась информация о готовящейся встречи президента США Дональда Трампа с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников агентства Bloomberg, Белый дом уже начал подготовку к встрече.