Москва, 13 сентября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Об окончании войны в Сирии сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — сказал Лавров.

По словам российского дипломата, на тех территориях, которые пока не контролируют правительственные сирийские войска, то есть на восточном берегу Евфрата и в провинции Идлиб, ещё есть отдельные очаги напряжённости.

Поэтому нужно добиться политического урегулирования кризиса, к чему Москва всегда и стремилась, отметил Лавров. Россия много сделала для мирного решения кризиса, организовав в начале минувшего года международный Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

«В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны — в «арабскую семью», что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Российская сторона подчеркнула контрпродуктивность санкций США и ЕС против сирийского правительства для решения проблем на Ближнем Востоке в целом и в Сирии — в частности.