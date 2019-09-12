Калининград, 13 сентября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве иностранного гражданина в Калининграде, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Убийство

Сообщается, что подозреваемого удалось задержать правоохранителям по горячим следам в течение нескольких часов после возбуждения уголовного дела. Задержанным оказался 24-летний житель Калининграда, его доставили в управление областного СКР для проведения следственных мероприятий.

По версии следствия, подозреваемый 10 сентября в компании друзей распивал спиртные напитки в заброшенном саду на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ему не понравилось поведение незнакомого человека, который оказался в парке. После этого подозреваемый нанес мужчине несколько ударов черенком от лопаты по голове, а затем ушел дальше распивать спиртное с друзьями. На следующий день подозреваемый увидел избитого мужчину, который был мертв. Он попытался скрыть следы преступления и переместил тело погибшего в биотуалет неподалеку, который затем поджог.