Вашингтон, 13 сентября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о желании вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Трамп заявил, что хотел бы возобновить переговоры с северокорейским лидером по денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, он хотел бы возобновить переговорный процесс к концу сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первая заместительница главы северокорейского МИД заявила о готовности КНДР провести переговоры с США к концу сентября. Однако позднее Госдеп США заявил, что планов по проведению переговоров с Северной Кореей в настоящее время нет.