Киев, 13 сентября, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Ближайшая встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится на встрече «нормандской четвёрки», сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Говоря о предстоящем саммите в «нормандском формате», украинский лидер сказал, что до этого переговоров с Путиным не планируется.

«Я думаю, что это будет самым ближайшим контактом с президентом России», — сказал Зеленский о саммите.

Читайте также: Зеленский назвал самый сложный вопрос встречи «нормандской четвёрки»

Напомним, дата встрече «нормандской четвёрки» ещё не определена. Ожидается, что переговоры состоятся через несколько недель.