Вашингтон, 13 сентября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не намерен назначать госсекретаря Майка Помпео на должность советника по национальной безопасности после ухода Джона Болтона с этого поста. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами, сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Дональд Трамп, Майк Помпео и Джон Болтон

Трамп заявил, что идея о назначении Помпео ему нравится, однако уже есть 15 кандидатов на должность советника по национальной безопасности. Американский лидер добавил, что, вероятно, к концу следующей недели он уже объявит своего кандидата на эту должность.

«Эту должность все очень хотят… Много людей хотят эту должность, это очень отличная должность», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября американские СМИ сообщили, что преемником Болтона на посту советника по национальной безопасности может стать действующий госсекретарь США Майк Помпео. По данным источников, Трамп обсуждал возможность этого назначения со своей командой.