Вашингтон, 13 сентября, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно документу, представленному главой комитета Джеррольдом Надлером, утверждаются рамки вызова свидетелей для дачи показаний по расследованию экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года. Комитет хочет выяснить, препятствовал ли Трамп проведению расследования или нет.

Набор процедур, необходимых для вынесения американскому президенту импичмента, схож с теми, которые применялись при рассмотрении дел об импичменте бывших президентов США Ричарда Никсона и Билли Клинтона. Демократы могут обвинить Трампа в препятствовании правосудию и злоупотреблении властью.