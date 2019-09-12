Москва, 13 сентября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Никаких испытаний ракет, запрещённых ранее существовавшим Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия не проводила, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

Комментируя ситуацию с РСМД, Рябков отметил, что Вашингтон со своей стороны активно разрабатывает ракеты, ранее подпадавшие под действие этого договора. Так, США сообщали, что в ближайшие месяцы испытают баллистическую ракету меньшей дальности.

«Здесь мы чувствуем решимость Вашингтона постараться обрести определенное преимущество над своими геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай», — сказал Рябков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, через месяц после того, как по инициативе Вашингтона прекратил действие договор РСМД, российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ будут созданы ракеты, которые раньше были бы запрещены договором.