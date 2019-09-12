Прага, 13 сентября, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Позорным назвал решение местных властей убрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад в Праге президент Чехии Милош Земан, передаёт Barrandov.

Matěj Baťha Памятник маршалу Коневу в Праге

«Это позор для нас», — заявил Земан.

Глава Чехии напомнил, что маршал Конев является символом погибших при освобождении Праги воинов Красной армии. Конев — и символ красноармейцев, погибших при освобождении всей Чехословакии. Речь идёт о 150 тыс. советских солдат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти района Прага-6, воспользовавшись очередным актом вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, приняли решение убрать его с площади в музей.