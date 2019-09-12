Вице-премьер России высказал непопулярную в Армении позицию о Баку в ОДКБ
Ереван, 13 сентября, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наоборот, организация будет приветствовать сотрудничество со всеми постсоветскими странами, включая Азербайджан. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Борисов в Ереване участвовал в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Российский чиновник подчеркнул: «Решения в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами организации».
На днях парламент Армении обсуждал проект изменений в устав ОДКБ, который стал предметом бурных дискуссий депутатов. Одно из изменений касалось уточнения требований для предоставления другим государствам статуса наблюдателя в ОДКБ. Некоторые парламентарии выразили свою озабоченность в связи с тем, что Азербайджан может получить статус наблюдателя в ОДКБ.
Депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не может получить статус наблюдателя в ОДКБ, поскольку официальный Ереван не обеспечит консенсус для принятия соответствующего решения в организации.
Может ли Азербайджан иметь какой-либо статус в ОДКБ? Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, участвующий в ереванском заседании, в ответ на этот вопрос пояснил, что секретариат не получал подобного обращения или заявления. Он удивлен, что ведутся подобные обсуждения.
Он заверил, что вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя, партнера или члена не обсуждался. Семериков подчеркнул, что вопросы членства, партнерства, наблюдательства и другие вопросы в ОДКБ принимаются на основе строгого консенсуса. То есть, если нет согласия одной из шести стран-членов, не может быть принято решение о предоставлении той или иной стране какого-либо статуса в ОДКБ.
Семериков уклонился от ответа на вопрос о продаже российского оружия Азербайджану, ограничившись лишь кратким комментарием: «Знаете, я не продаю оружие».