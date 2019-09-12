Вашингтон, 13 сентября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Четыре миллиона долларов выделил Вашингтон в помощь Багамским островам, сообщил журналистам Марк Грин, глава Агентство США по международному развитию.

Christine Warner Багамы

По словам Грина, Багамы получат новые средства на закупку продовольствия, лекарств и воды, а также для постройки укрытий для оставшихся без крова из-за урагана «Дориан».

Средства также будут использованы для восстановления телекоммуникаций и транспортного сообщения. Пострадавшим продолжают оказывать психологическую помощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Багамы сильно пострадали от «Дориана»: в результате урагана на островах разрушены 13 тысяч зданий, полторы тысячи человек считаются пропавшими без вести, более полсотни — погибшими.