Великий Новгород, 13 сентября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Фестиваль «День корейской культуры» состоится сегодня, 13 сентября, в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, фестиваль организует Генеральноеконсульство Республики Корея в Санкт-Петербурге.

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Его откроет генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок. Новгородцев ожидает концерт коллектива перкуссионистов, которые играют натрадиционных барабанах таго.

В программе Дня корейской культуры — мастер-классы по рукоделию, окрашиванию ткани, изучению корейского языка, раскрашиванию лица, корейские традиционные игры, а также выступление танцевальных коллективов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область поддерживает тесные контакты с Кореей. В Новгородском государственном университете действует Центр корейского языка и культуры, с 2013 года в регионе работает предприятие с участием корейского капитала — ООО «ДК РУС». В 2015 году Великий Новгород подписал соглашение об установлении дружеских связей с корейским городом Кёнджу.