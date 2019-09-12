Цхинвал, 13 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. КГБ Южной Осетии заявил об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках государственной границы с Грузией. Об этом 12 сентября сообщает информагенство «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности.

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

«Полагаем, что активность грузинских силовиков на югоосетино-грузинском участке государственной границы направлена на дестабилизацию обстановки, размывание режима госграницы и создание предпосылок для эскалации напряженности», — заявили в КГБ.

В комитете госбезопасности также сообщают, что грузинские службы ставят новые посты полиции на грузинской территории. Так напротив н.п. Гром Цхинвальского района, сотрудниками министерства внутренних дел Грузии осуществляется обследование местности, проводятся подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных пунктов или блокпостов. В населенном пункте Хурвалети Горийского муниципалитета начались работы по установке поста полиции МВД Грузии.

Также КГБ отметил увеличение численности грузинской полиции в приграничных пунктах. В населенном пункте Адзви Горийского муниципалитета, граничащего с населенном пунктом Арцеу Цхинвальского района Южной Осетии, по сведениям КГБ, личный состав грузинской полиции увеличен с 8 до 40 человек. На посту находится бронетранспортер«Отокар-Кобра» и 4 автомашины«Тойота-Хайлюкс». На постах в населенных пунктах Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета численность личного состава МВД Грузии увеличилась с 6 до 12 человек.

Напомним, в конце августа грузинская сторона начала провокации на границе с Южной Осетии. Грузинские службы выставили незаконный блокпост на югоосетинской территории вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района. Цхинвал потребовал убрать блокпост, на что Тбилиси ответил отказом. Генпрокуратура Южной Осетии завела уголовное дело по факту нарушения госграницы, использовала квадрокоптер для обследования территории. Беспилотник был сбит. Южная Осетия заявила, что квадрокоптер был сбит грузинским прицельным огнем. Грузия заявила, что летательный аппарат упал после столкновения с беспилотником гражданского лица. Стороны неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию на границе в рамках Механизмов по предотвращению и реагирования на инциденты (МПРИ), однако не смогли прийти к согласию. 13 сентября состоится очередная встреча в формате МПРИ.