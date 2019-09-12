Мехико, 12 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Группа заключённых попыталась устроить бунт в тюрьме «Реклусорио орьенте» на востоке Мексики. Об этом 12 сентября сообщает телеканал Televisa.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Бунт произошёл около 11:40 по местному времени. Руководство тюрьмы обратилось за поддержкой в полицию. Поскольку беспорядки в тюрьме произошли в день посещений, то руководству тюрьмы пришлось оперативно вывести всех постронних с территории тюрьмы.

Для восстановления порядка в тюрьму прибыли несколько десятков полицейских. Порядок на территории тюрьмы был восстановлен к 13:00 по местному времени.

В результате бунта колотые ранения получили восемь человек. Уточняется, что все пострадавшие — заключённые тюрьмы.

В настоящее время порядок в учреждении восстановлен полностью, все службы работают в штатном режиме. В качестве дополнительной меры безопасности в тюрьме была проведена проверка. Причины бунта не уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении административных дел в отношении заключённых во Владимирской области с татуировками экстремистского содержания.