Казань, 12 сентября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Казанские кинематографисты снимают драму о побеге подростков из колонии. Полнометражный фильм будет сниматься в течение трех недель, съемки стартовали 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решёткой

По словам сценариста картины Антона Шутова, это фильм о дружбе, одиночестве, надежде, о границе между добром и злом, о покаянии, искуплении и прощении, но главное — о душе.

«Одно из самых главных свойств сюжета — высокий уровень сопереживания главному герою», — цитирует члена съемочной группы «Татар-информ».

По сюжету картины 16-летний подросток сбегает из колонии, он намерен найти свою бабушку, которая тяжело больна. Бабушка давно не отвечает на его письма. Дорога домой превращается для молодого человека в испытание.

Режиссером фильма выступил преподаватель кафедры киноискусства КазГИК (Казанского государственного института культуры) Булат Сабитов.

Планируется, что картина выйдет в прокат осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM. летом прошлого года в Казани снимали документальный фильм о чемпионате мира по футболу. При съемке фильма планировалось использовать и видеокадры, снятые болельщиками на фан-фесте, стадионе и улицах Казани.