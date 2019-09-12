Печоры, Псковская область, 12 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. На одном из скошенных полей в Печорском районе Псковской области обнаружили необычные гигантские грибы, сообщает ГТРК «Псков».

W-j-s Головач гигантский

"Причём удивляет не столько их размер — некоторые даже больше баскетбольного мяча — сколько расположение. Грибы растут по кругу, и их 12», — сообщает телекомпания.

Владелец участка, на котором выросли необычные грибы, парапланерист Мирон Антипов считает, что это — гриб-головач, большая редкость в России. Гриб похож на гигантский шампиньон.

На кафедре ботаники Псковского государственного университета подтвердили, что эти грибы — съедобные, однако Антипов попробовать их не решился.